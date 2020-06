Ha appena 19 anni, ma al suo attiva svariati furti messi a segno nei negozi di abbigliamento di Pontedera, della provincia di Pisa e delle province limitrofe, come dimostra l’ingente quantitativo di refurtiva ancora con le etichette dei negozi che i poliziotti hanno rinvenuto nella sua abitazione. A tradirla dopo una fortunata serie di taccheggi è stato l’ultimo, fatto in un negozio di articoli sportivi di Pontedera.

Il suo atteggiamento, alcuni giorni fa, infatti non è passato inosservato all’addetto alla vigilanza, che dopo averla vista uscire dal negozio senza acquisti si è insospettito e ha subito visionato le immagini del circuito di videosorveglianza, scoprendo che la 19enne aveva sottratto una felpa del valore di 70 euro.

Il negoziante derubato ha subito avvisto gli altri esercenti del corso commerciale di Pontedera e in breve gli esercenti hanno scoperto, sempre dalle immagini, che la ragazza si aveva sottratto anche un altro capo di abbigliamento da un negozio vicino a quello di articoli sportivi. Vista l’evidenza della immagini delle telecamere di sorveglianza, quando i commercianti si sono rivolti al commissariato di Pontedera, gli agenti hanno potuto avviare rapidamente le indagini.

La svolta è arrivata alcuni giorni dopo questi fatti, quando una volante del commissariato locale che pattugliava il centro cittadino, ha riconosciuto la ragazza che passeggiava e ha avvisato personale degli uffici investigativi che l’hanno seguita fino alla propria abitazione, e identificandola. È emerso che la ragazza, nonostante la giovane età, aveva già diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

E’ stata richiesta l’autorizzazione per una perquisizione domiciliare che, eseguita, ha permesso agli agenti di ritrovare altri 60 capi di abbigliamento e borse, con ancora presenti etichette del prezzo e codici a barre, di catene commerciali giovanili di cui molte presenti anche nel centro cittadino di Pontedera. Molti dei capi di abbigliamento presentavano inoltre degli strappi in corrispondenza del posto dove di solito il negozio appone la placca anti-taccheggio. Tutta questa merce sottratta era nella disponibilità della ragazza.

A quel punto i poliziotti hanno contattato i negozianti di Pontedera e di alcuni centri commerciali in provincia di Pisa e nelle province limitrofe per i necessari riscontri. Dopo gli adempimenti di rito e i rilievi foto-dattiloscopici, trascorso lo stato di flagranza non sussistevano gl iestremi per un fermo di polizia e quindi la ragazza è stata denunciata alla procura di Pisa, per il reato di furto e ricettazione continuata, e rimesso in libertà