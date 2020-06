Movida, 90 bottiglie di birra e droga sequestrati dalla polizia

Alcune dosi di droga e ben 90 bottiglie di birra sequestrate. E’ il “bottino” di controlli nel centro storico di Pisa programmati dalla Questura di Pisa e mirati al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla repressione dei reati di spaccio di stupefacenti e all’abusivismo commerciale.

Nel corso di questi servizi, che vengono ampiamente intensificati durante i weekend e nelle giornate festive, sono risultati positivi i controlli posti in essere dagli equipaggi delle Volanti che di concerto con la sala operativa della Questura sono riusciti, con l’ausilio del dispositivo delle telecamere poste a sorveglianza remota del centro storico, ad individuare due persone, fugacemente avvicinate da altre che hanno fatto supporre una cessione di stupefacenti.

Il pronto intervento degli agenti in divisa ha fatto sequestrare alcune confezioni di hascisc e marijuana per complessivi 10 grammi. I due cittadini di 22 e 41 anni sono stati denunciati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel corso della notte, durante la prosecuzione dei pattugliamenti, intorno alle 2, un equipaggio della Volante della Questura di Pisa, in questa Piazza dei Cavalieri ha sequestrato circa 90 bottiglie di birra, di varie marche sicuramente pronte per essere abusivamente vendute e lasciate incustodite in quel luogo da ignoti che probabilmente, alla vista degli agenti non era rimasto altro che darsi alla fuga.