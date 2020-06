Bimba di 3 anni annega in piscina, tragedia a Riparbella

Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Volterra. A trovare il corpo senza vita della bambina ormai senza vita in piscina sono stati i familiari.

Immediato l’allarme, ma per la piccola, 3 anni, non c’è stato niente da fare: è annegata nella piscina di una casa a Riparbella. Per provare a salvare la bimba è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso.