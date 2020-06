Anche in questo momento di immenso dolore e sconcerto, quello che resta di lei è il suo enorme sorriso, non importa davanti a quale difficoltà. Oggi 19 giugno, Fucecchio ha perso Chiara Giuntoli, a soli 35 anni.

Non aveva mai nascosto la sua malattia anzi, lo scorso anno l’aveva gridata tanto forte da organizzare una partita per raccogliere fondi per la ricerca nella lotta contro il cancro al seno insieme al fidanzato ex calciatore.

Aveva lottato Chiara e aveva insegnato a tanti a lottare, ma sempre con quel sorriso contagioso sulle labbra.

(Notizia in aggiornamento)