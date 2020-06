Incidente lungo la FiPiLi tra gli svincoli di Montopoli Valdarno e Pontedera est in direzione Pisa. Ci sarebbe almeno un veicolo gravemente danneggiato. Sul posto la polizia stradale e i mezzi di soccorso.

I rallentamenti iniziati intorno alle 12,30 di oggi 20 giugno si stanno protraendo e la fila dei veicoli ha già raggiunto l’altezza dello svincolo di Santa Croce sull’Arno.

La fila verso il mare, in questo momento, da poco usciti dal lockdown, ha un sapore diverso e in qualche modo suona come un ritorno a una normalità.

