Accoltellato in piazza dei Cavalieri a Pisa: è grave

Grave episodio di cronaca in piazza dei Cavalieri nella nottata di ieri. Intorno alle 3,29 e per cause al vaglio dei carabinieri un ragazzo di 21 anni di Pisa è stato accoltellato all’addome nel lato della piazza che si affaccia su via Santa Maria.

Un passante, dopo aver assistito alla scena, ha chiamato il 118 che ha inviato saul posto i sanitari che hanno soccorso il giovane conducendolo in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.