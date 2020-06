Minaccia con un coltello i clienti di un bar a Migliarino

Minaccia i clienti di un bar a Migliarino, arrestato un 29enne.

È successo la notte scorsa quando i carabinieri della stazione di San Giuliano Terme sono intervenuti in piazza Mazzini, su richiesta della centrale operativa dell’arma, perché un uomo, armato di un coltello, stava minacciando la clientela di un bar.

Alla vista dei militari, intervenuti per tentare di riportarlo alla calma, l’uomo ha minacciato anche loro, ma i carabinieri sono riusciti a disarmare l’uomo che ha opposto resistenza per sottrarsi all’arresto. Dichiarato in arresto, sarà giudicato domani con rito direttissimo.

L’intervento dei militari della compagnia di Pisa rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio dedicati alla prevenzione e repressione dei reati.