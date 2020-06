“Sembrava veramente triste questa storia. Tu, durante la malattia, non sei mai stata triste e hai sempre sorriso e lottato e brillato”. C’era troppa tristezza intorno a Chiara, morta a soli 35 anni dopo una lunga malattia (qui). Una tristezza che non faceva parte di lei e che Edoardo non voleva restasse intorno al suo angelo guerriero.

Allora ha pubblicato un video. Non uno qualsiasi, uno dei mille in cui Chiara avrebbe potuto ridere. Ma uno preciso, di due giorni prima, quello in cui Chiara, travolta dalla gioia, aveva accettato di sposarlo.

Foto 2 di 2



Non subito. Prima gli aveva chiesto: “Ma che dici? Ma che sei scemo?“. E, poi, guardando l’anello, aveva ripetuto più volte: “Ma è grosso”. Enorme, come quell’amore che è declinabile all’infinito: per un compagno di vita, per la vita stessa, per la capacità di sorridere in faccia alla morte, per il dono di apprezzare ogni cosa come si fa con il regalo più bello. E di sperare, di avere fiducia, sempre “Vinci anche questa – le aveva detto Edoardo – che poi vieni a casa e si organizza”.

Con quello stesso sorriso Chiara avrà accolto in cielo i palloncini bianchi lasciati volare in suo ricordo, saluto e omaggio a una vita piena e felice, più di quanto possano esserlo molte vite lunghissime. Perché non serve tempo, ma volontà per essere felici. E un bel ricordo di sé è il lascito di Chiara a chi le ha voluto bene.

Grazie a questo video, anche a chi non l’ha conosciuta. “Ho pensato – è il messaggio che accompagna il video – che questo doveva essere il nostro momento, il nostro ‘segreto’. Ma in questo oceano di tristezza, questo video è la prova di quello che io ho sempre pensato: l’Amore vero vince sempre. Vince su tutto”.