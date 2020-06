“Volevo andarmene in punta di piedi, così come ero arrivato” ma Pontedera fa festa per Stella

“Mi sarebbe piaciuto andarmene in punta di piedi, così come sono arrivato. Ma così non è stato e adesso mi fa piacere, vi ringrazio. Rimarrò a Pontedera: ho comprato casa qui, i miei figli sono cresciuti qui”. Un saluto al carabinieri, quindi, ma non all’uomo quello che oggi 23 giugno, Pontedera ha voluto dare al luogotenente dei carabinieri e comandante della stazione dei carabinieri di Pontedera Nicolò Biagio Stella, cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica.

Stella sta per andare in pensione, a 34 anni da quel maggio dell’86 al quale risale il suo primo servizio a Pontedera. A salutarlo c’era tutta l’amministrazione comunale, oltre ai vertici dell’Arma e anche agli ex sindaci della città.

(Notizia in aggiornamento)