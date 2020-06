Scoppia una gomma a un camion, code in FiPiLi

L’incidente è tra i più comuni: una gomma scoppiata a un camion. Solo che questo stava transitando in FiPiLi e l’autista, per il colpo, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il guard rail centrale della strada di grande comunicazione tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli Valdarno e ha spostato il blocco, invadendo la corsia nel senso di marcia opposto.

In FiPiLi, quindi, il traffico viaggia a rilento, mentre procedono le attività di rimozione del mezzo. In direzione Pisa, la fila inizia già da San Miniato, con traffico bloccato, mentre per Firenze si viaggia su una corsia.