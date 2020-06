Coronavirus, un giorno senza morti in Toscana. Fucecchio è a contagi 0

Tra il pomeriggio di ieri 24 e quello di oggi 25 giugno, in Toscana non ci sono morti positivi al coronavirus. Ci sono, però, 2 nuovi tamponi positivi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 323.864, 3.065 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 324, -1,8% rispetto a ieri.

Fucecchio oggi conta contagi 0. E’ stata infatti dichiarata guarita la donna di 70 anni che due settimane fa, seppure completamente asintomatica, era risultata positiva al test sul covid 19 durante un controllo effettuato prima di un accesso in ospedale. A Fucecchio, prima di quest’ultimo caso, il numero di persone contagiate era sceso a zero già lo scorso 6 giugno.

“La nostra realtà – per il sindaco Alessio Spinelli -, così come quelle dei comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, sta vivendo questa fase con numeri estremamente incoraggianti. Non si registrano nuovi casi da oltre 10 giorni e a Fucecchio non abbiamo più persone attualmente positive. Dobbiamo continuare ad essere prudenti ma allo stesso tempo tornare ad una vita più simile possibile a quella pre covid”.

Sono 3.185 i casi complessivi ad oggi a Firenze, 531 a Prato (1 in più), 743 a Pistoia, 1.050 a Massa Carrara, 1.351 a Lucca, 925 a Pisa, 476 a Livorno, 670 ad Arezzo, 427 a Siena, 395 a Grosseto (1 in più). Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. 1 in più quindi i casi riscontrati oggi nella Asl centro, 0 nella nord ovest, 1 nella sud est.

Complessivamente, 294 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 5 rispetto a ieri, meno 1,7%). Sono 2.477 (meno 110 rispetto a ieri, meno 4,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 916, nord ovest 1.507, sud est 54).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 30, 1 in meno di ieri (meno 3,2%), di cui 6 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 20%).

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.799 (più 8 rispetto a ieri, più 0,1%): 315 persone clinicamente guarite (più 5 rispetto a ieri, più 1,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.484 (più 3 rispetto a ieri, più 0,04%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.