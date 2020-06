In carcere per droga. I carabinieri lo hanno rintracciato a Santa Maria a Monte

I carabinieri lo cercavano da tempo per notificargli le decisioni prese in via cautelare dal tribunale in merito ai reati di droga in cui si era trovato coinvolto, secondo quanto emerso fino ad ora dagli atti, nel 2018 a Cascina.

Alla fine lo hanno rintraccaito a Santa Maria a Monte. Cosi per il 25enne alla fine si è aperta la porta del carcere don Bosco di Pisa.

I carabinieri di Cascina infatti lo hanno rintracciato a Santa Maria a Monte, notificandogli e dando esecuzione alle misure firmate dal giudice per le indagini preliminari che per lui, in attesa di sentenza definitiva, aveva stabilito una misura restrittiva in carcere.