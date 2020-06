Non c’era cosa che non sapesse riparare, Castelfranco di Sotto piange Franco

Qualcosa che non sapesse riparare forse c’era anche, ma Franco Biagi non lo ha mai trovato. Più che un negozio di riparazioni, il suo a Castelfranco di Sotto era un antro magico, nel quale le cose entravano rotte e uscivano che funzionavano. Passando per un tunnel di fili, schede e parti di chissà cosa.

Era anche uno dei punti fermi della contrada San Martino, un pezzo di Castelfranco di Sotto, insomma, che già stasera manca infinitamente. A 70 anni, è morto oggi 25 giugno.

Per decenni e per generazioni, lui e il suo negozio in viale Italia sono stati punto di assoluto riferimento per riparare qualsiasi elettrodomestico. Per anni, fra tante televisioni e videoregistratori, ha saputo riparare anche apparecchi d’epoca, tanto da avere clienti anche da Pisa a Firenze che portavano grammofoni, vecchi giradischi e radio a valvole.

Era stato anche allenatore della squadra barchini di San Martino, anima della contrada negli anni ’90 e di quel modo di viverla.

