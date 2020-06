Vedono un uomo galleggiare nel lago, carabinieri si tuffano e lo salvano

Come e perché sia finito in acqua, ancora non si sa. Come ne è uscito, invece, è molto chiaro: a salvare la vita a un uomo di circa 70 anni, sono stati due carabinieri di Pontedera che non hanno esitato neppure un attimo e si sono tuffati nelle acque dei laghi Braccini a Pontedera.

Ieri mattina 24 giugno, un uomo che stava passeggiando in riva al lago ha avvistato il corpo galleggiare in acqua come morto, forse perché aveva perso i sensi. Ha subito allertato i soccorsi e i primi ad arrivare sono stati proprio i due militari. Si sono tuffati, hanno portato l’uomo a riva e hanno praticato le operazioni di primo soccorso, in attesa dei sanitari inviati dal 118.

Si è ripreso per un attimo, abbastanza per dare le generalità ma non per riuscire a spiegare l’accaduto. L’uomo è ricoverato all’ospedale Lotti di Pontedera in condizioni serie, ma senza il provvidenziale avvistamento e il coraggio dei due militari, sarebbe andata molto peggio.