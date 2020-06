Rapina in farmacia a Ponte a Cappiano

E’ entrato con il volto coperto e in mano un taglierino. Si è avvicinato al bancone della farmacia e ha chiesto i soldi nella cassa. Poi è uscito con il bottino, è salito in auto ed è scappato. Una rapina lampo quella avvenuta nel pomeriggio di ieri 25 giugno a Ponte a Cappiano di Fucecchio, in pieno giorno.

Al momento del fatto, in farmacia non c’erano clienti ma soltanto il personale. Anche all’esterno, nessuno ha notato complici ma saranno i filmati delle telecamere a darne la certezza. Qualche indicazione, al momento, c’è solo sull’automobile, abbastanza comune però.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Empoli che si occuperanno delle indagini anche grazie ai dettagli che i dipendenti sono riusciti a riferire, comprensibilmente scossi per l’accaduto.