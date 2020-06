Un mezzo pesante si è intraversato in A12 ed è rimasto in bilico nel vuoto nei pressi di Rosignano, in direzione Livorno.

Il conducente che si trovava all’interno della cabina è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, arrivati sul posto dal distaccamento di Cecina e della sede centrale di Livorno, intervenuta anche con autoscala e autogru.