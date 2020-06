Montopoli, lutto per la scomparsa del padre di Maria Vanni

E’ lutto a Montopoli per la scomparsa di Giancarlo Vanni. Il padre di Maria Vanni, ex assessore e attualmente consigliera comunale del Psi con una lunga esperienza amministrativa è scomparso all’età di 82 anni, lasciando nel dolore la sua famiglia. Ad esprimere cordoglio tra i primi sono stati i socialisti dell’unione comunale Psi di Montopoli per la scomparsa avvenuta nella serata di ieri.

Oltre alla figlia Maria, Giancarlo lascia la moglie Marisa, e due figli maschi, Alessandro e Michele, anche loro conosciutissimi a Montopoli. Residente da sempre a Capanne, Vanni è morto ieri pomeriggio per l’aggravarsi di una grave malattia scoparta lo scorso mese di marzo. Era in pensione dopo essere stato titolare di un solettificio.

Il funerale è fissato per domani (29 giugno) alle 16 nella chiesa di San Giuseppe a Capanne.