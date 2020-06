Banda del bancomat a Vicopisano, colpo sventato dalle Guardie di Città

Il tempestivo intervento delle auto pattuglie del corpo Guardie di Città non ha permesso ai malviventi di completare la procedura per far saltare il bancomat e appropriarsi delle somme di denaro: è stato così sventato un furto alla Banca di Pisa e Fornacette di Uliveto Terme, nel comune di Vicopisano.

Mancava poco alle 4 della notte tra 28 e 29 giugno quando è arrivato l’allarme alla postazione informatica della centrale operativa delle Guardie di Città e immediatamente sono state inviate sul posto due autopattuglie per ispezionare lo stabile dell’istituto di credito.

Controllando il perimetro dell’immobile, hanno notato che è stata girata la telecamera di videosorveglianza che punta sull’ingresso oltre ad essere stata forzata la serratura della porta antipanico della banca. Dopo aver comunicato le anomalie riscontrate alla propria Centrale Operativa, è stato allertato anche il 112 che ha inviato una radiomobile dei carabinieri per fare un sopralluogo congiunto esterno perimetrale ed interno per prendere visione dell’accaduto.

La Banca di Pisa e Fornacette per evitare che i malintenzionati tornassero a completare la loro azione furtiva ha incaricato le Guardie di Città intervenute a rimanere sul posto per presidiare la banca e le immagine delle telecamere di videosorveglianza sono state acquisite dai carabinieri per identificare la banda e ricostruire nel dettaglio l’intera vicenda.