Sono stati i bagnanti a prestare i primi soccorsi. La ragazza, nel primo pomeriggio di oggi 29 giugno, si è sentita male mentre si trovava sulla spiaggia libera di Marina di Pisa.

Forse il caldo tra le cause del malessere della donna, attorno alla quale si è formato un capannello di gente. Immediato l’intervento della Pubblica Assistenza del litorale pisano, che ha portato la ragazza in ospedale per gli accertamenti del caso.

Foto Enrico Damiani