Frasi offensive su internet, denunciata una donna di Castelfranco di Sotto

Una donna residente nel comune di Castelfranco di Sotto è stata denunciata per diffamazione a mezzo internet. Il provvedimento è stato preso dalla polizia locale di Pontedera dopo lunghi controlli e indagini da parte del Gruppo sicurezza urbana.

La donna, sotto falso nome, aveva commentato con frasi offensive un articolo di resoconto delle attività della Municipale relativo all’emergenza covid 19 e postato sul gruppo Sei di Pontedera se.

Una lunga indagine informatica ha permesso di individuare e identificare la donna. Se, infatti, la critica è lecita, l’offesa non lo è e non basta usare profili vaghi o fasulli per sfuggire alla legge.

Nello scorso fine settimana, inoltre, gli agenti, in due diverse operazioni, hanno sequestrato 500 grammi di droga nascosta all’interno di un’auto in sosta, senza assicurazione e di proprietà di un uomo da circa un anno in carcere e sventato un furto di parti di auto.