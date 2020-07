Si sente male, corre alla Pubblica assistenza

Ha iniziato a sentirsi male, è uscito ed è arrivato alla Pubblica Assistenza di Castelfranco di Sotto, nella sede di via Don Botti. Un presidio sanitario importante per il territorio, ma anche per l’uomo di 50 anni che quando ha accusato il malessere, non ha avuto dubbi sul da farsi.

E di certo la velocità di intervento, nel pomeriggio di oggi 1 luglio, è stata fondamentale. Il personale ha prestato immediato soccorso, ma ha anche chiesto il supporto della Pubblica assistenza di Santa Croce sull’Arno e dell’automedica, arrivata da Fucecchio.

L’uomo è stato accompagnato all’ospedale di Empoli per gli accertamenti del caso.