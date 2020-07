Cade in un burrone, recuperato con l’elicottero

Oggi 2 luglio, un escursionista è caduto in un dirupo mentre passeggiava sul monte Serra nel territorio comunale di Buti. La richiesta di aiuto è arrivata poco dopo le 11 ma l’intervento è stato complesso, tanto che si è protratto sino al primo pomeriggio.

Per recuperare l’escursionista, i vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti con una squadra Speleo alpino fluviale e un mezzo con scala. Nonostante questo, però, non è stato possibile raggiungere il luogo dell’intervento con la scala e la situazione si è complicata.

In collaborazione con il Soccorso Alpino, allora, l’infortunato è stato raggiunto e portato in quota per essere verricellato direttamente sull’elicottero.