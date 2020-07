Due auto si sono scontrate e, dopo l’incidente, una delle due è finita dentro un locale. L’incidente è successo nel pomeriggio di oggi 2 luglio a Pisa, nei pressi della rotonda di via dell’aeroporto.

Una donna è rimasta schiacciata tra l’auto e il muro e per soccorrerla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Pisa. Sono 5 in tutto le persone soccorse: 3 ragazzi disabili e 2 educatrici che li accompagnavano. Tutti 5 sono stati trasportati in ospedale.