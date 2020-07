Mandato di cattura internazionale, presa a Pontedera

Quando viveva nella Repubblica Ceca, la donna era stata sorpresa di ritorno dall’estero con una grossa quantità di stupefacente. Arrestata, era stata poi rimessa in libertà in attesa del processo ma durante i tempi del procedimento penale si era trasferita in Italia con il figlio minore e si era stabilita a Pontedera dove conviveva con un italiano.

Diventata esecutiva la sentenza di condanna e non essendo stata rintracciata nella Repubblica Ceca, era stato emesso un mandato di cattura europeo. Dopo diversi appostamenti, la squadra anticrimine del commissariato di Pontedera ha rintracciato e sottoposto ad arresto la donna di 42 anni colpita da mandato di cattura internazionale per traffico di stupefacenti.

Dopo gli adempimenti di rito e la sottoposizione ai rilievi foto segnaletici e la comparazione delle sue impronte con quelle inviate dalla polizia ceca, la donna è stata accompagnata alla casa circondariale di Firenze a disposizione della locale Corte d’Appello.