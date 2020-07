Sfonda l’auto parcheggiata e scappa

Hanno sentito il botto e sono usciti di corsa. Quello che hanno trovato, però, è solo l’automobile di famiglia completamente sventrata. Poi hanno guardato la telecamera e si sono accorti che a fare quel danno è stato un furgone telonato, di quelli da lavoro.

Uno comune da vedere sulla strada che collega Santa Croce sull’Arno a Castelfranco di Sotto, ma che nell’incidente ha ovviamente perso qualche pezzo, utile all’identificazione. Sono diverse, inoltre, le telecamere che puntano su quella strada e quindi potrebbero non metterci molto carabinieri e polizia municipale a individuare il colpevole.

Che, quindi, sarebbe meglio chiamasse di sua spontanea volontà le forse dell’ordine, così da sistemare tutto in modo amichevole e con il Cid. D’altra parte le assicurazioni si sottoscrivono per casi come questo. Nessuno si è fatto male, poiché l’automobile era parcheggiata in via dei Tavi quando, non erano ancora le 11 di oggi 2 luglio, il furgone bianco ha squarciato la macchina ed è scappato.

Forse una distrazione, ma di certo il furgone lavora in zona e magari in zona andrà a far riparare i danni, quindi l’invito è a segnalare cose sospette. Non si può riparare, invece, l’auto in foto che, essendo una 3 porte, non ha lo sportello dietro e il danno riguarda quindi l’intera carrozzeria: l’auto quindi è da buttare. Non è facile comprare un’auto di questi tempi, quindi la signora che con quell’auto era completamente indipendente, ora dovrà trovarsi un altro modo per andare a fare la spesa e tutti i suoi giri, almeno per un po’.