Auto ferma in FiPiLi, code per Montopoli Valdarno

Un’automobile è ferma in panne in FiPiLi, subito dopo l’uscita di Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Si stanno formando code in attesa dei soccorsi.

Sulla strada di grande comunicazione è arrivata anche un’ambulanza, ma il conducente ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Il problema alla viabilità è in via di risoluzione.