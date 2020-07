Coronavirus, 2 nuovi positivi a Castelfranco di Sotto. Sono 9 in Toscana

Tra il pomeriggio di ieri 2 e quello di oggi 3 luglio, in Toscana ci sono 9 nuovi tamponi positivi al coronavirus, 2 dei quali a Castelfranco di Sotto. Si tratta di due persone, marito e moglie, che sono al momento in quarantena a casa senza nessun sintomo. Uno dei due doveva subire un’operazione e durante le visite ha fatto la scoperta. Poi il test ha confermato la positività della moglie. Non risultano positivi invece sugli altri familiari più stretti e i due erano da tempo in casa.

Sono 3 le persone covid positive decedute. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.832 (l’86% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 347.127, 2.744 in più rispetto a ieri.

Sette dei nuovi casi sono nel comune di Impruneta, emersi durante una campagna di tracciamento dei contatti fatta dai servizi territoriali a partire dai 2 casi che si erano evidenziati mercoledì 1 luglio nello stesso comune.

Sono 3.197 i casi complessivi a oggi a Firenze (5 in più rispetto a ieri), 534 a Prato, 748 a Pistoia, 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 934 a Pisa (2 in più), 478 a Livorno, 677 ad Arezzo, 429 a Siena, 397 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sette in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1 nella Nord Ovest, 1 nella Sud est.

Complessivamente, 307 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 3 rispetto a ieri, meno 1,0%). Sono 1.509 (meno 93 rispetto a ieri, meno 5,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 472, Nord Ovest 973, Sud Est 64).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 16, 2 in più di ieri (più 14,3%), di cui 3 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.832 (più 7 rispetto a ieri, più 0,1%): 228 persone “clinicamente guarite” (meno 17 rispetto a ieri, meno 6,9%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.604 (più 24 rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Sono 1.112 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 407 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 169 a Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.