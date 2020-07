Il suo Ape era una seconda casa. Quella dove passare i momenti spensierati con gli amici. A soli 60 anni, a causa di una tremenda malattia, è morto Daniele Barbato, anima e cuore del Vespa club Il Ponte Mediceo di Fucecchio.

Nel club era uno dei soci più attivi. “Sarà dura – dicono oggi – per noi non essere più accompagnati dalla Ape tutto fare. Nei nostri raduni più importanti la sua Ape era sempre protagonista, al 50ino day, al raduno Vespa ed Ape, Daniele era sempre presente sul suo motocarro per il nostro classico Ape-ritivo.

Oggi siamo orfani di un amico sempre pronto a dare una mano con il sorriso sulle labbra.

Foto 2 di 2



Il Vespa club Il Ponte Mediceo esprime le più sentite condoglianze alla moglie Fiorella, alla figlia Michela e a tutta la famiglia”.

Il funerale sarà celebrato domani 4 luglio alle 11 nella chiesa di Massarella.