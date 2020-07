“Una profanazione”. Questa la prima parola che don Simone Meini, parroco di San Donato di Santa Maria a Monte, proferisce sconsolato commentando l’ultimo raid ai danni del piccolo cimitero della frazione.

Se sia un tentativo di furto o una bravata non è ancora chiaro. Sta di fatto che ciò che ha colpito alcune notti fa il campo santo non è, ormai, un caso isolato. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì scorso, quando quattro tombe a terra sono state divelte. Una croce di pietra spezzata, lastre di marmo divelte e spostate, quasi a voler staccare le parti più grandi, pietrisco scavato e tanti vasi spostati. I vandali, almeno all’apparenza, sono entrati col favore del buio senza fare altri danni, approfittando del luogo isolato e del muro basso che circoscrive il piccolo cimitero. Una situazione che è stata subito notata la mattina da uno degli anziani frequentatori del campo santo.

Adesso le tombe sono state isolate con un nastro in attesa che i familiari e chi di dovere ripristino il tutto. In paese e nelle case vicine, quella notte, qualcuno avrebbe sentito schiamazzi e rumori nelle ore piccole, tanto da lanciare un grido dalla finestra, dopo il quale i malintenzionati se la sono data a gambe. Probabile che, più che ladri a caccia di marmo o manufatti, si tratti di ragazzi giovani, autori di una bravata che certo non sminuisce nella gravità il gesto. Danneggiamenti che arrivano peraltro dopo alcune avvisaglie. Non è infatti la prima volta che si verificano problemi come questo al cimitero, che negli ultimi anni è stato oggetto anche di un’opera di recupero e restauro. Un gesto completamente insensato, in pratica, che fa male alla comunità e ai familiari dei defunti.

Alla condanna dei fatti si unisce anche don Simone, prete di San Donato che si dice “amareggiato” per l’accaduto. “Nel cimitero c’è un ordine – ha detto – che va mantenuto. Nessuno ha il potere o il compito di portare disordine in un luogo che ha il suo ordine. Poi c’è un’umanità: quale persona così insensibile compie un gesto del genere?”. Le tombe sono state danneggiate senza una logica apparente, non ci sarebbe una pista particolare da seguire per ricostruire i fatti. Piuttosto, sembrerebbe essersi trattato di vandalismo puro e semplice, scagliatosi contro i defunti e la loro memoria. “Per me è profanazione – ha detto don Simone -. Per me quelle persone hanno una storia, hanno un vissuto, un legame affettivo che va rispettato”.