Lo rapina e poi gli chiede 50 euro per ridargli le sue cose

Si è avvicinato allo studente con in mano una bottiglia rotta e un coltello. Poi, mostrandoglieli minaccioso, si è fatto consegnare uno zaino e la somma di 45 euro. Non contento, gli ha chiesto 50 euro per riavere indietro la sua roba.

Il giovane rapinato, però, appena ripreso dallo spavento, ha chiamato i carabinieri che hanno subito avviato le indagini. I carabinieri della stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pontedera sono così riusciti ad arrestare in flagranza di reato un 19enne per rapina ed estorsione.

I carabinieri lo hanno infatti bloccato mentre riconsegnava lo zaino alla sua vittima in cambio di soldi. Fondamentale la complicità e la testimonianza della vittima, che ha riconosciuto il responsabile di rapina.

Il 19enne è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato alla casa circondariale di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.