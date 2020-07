Fiamme in un negozio di Pontedera: danni limitati

Fiamme in un negozio di Pontedera.

L’incendio, per cause al vaglio dei vigili del fuoco di Cascina e Pontedera, sono partite in un locale commerciale di via I maggio intorno alle 6 del mattino.

Il principio di incendio che si è sviluppato nei locali ha formato rapidamente un denso fumo. ll fuoco è stato spento rapidamente ed i locali hanno subito danni da annerimento delle pareti, senza interessamento delle strutture portanti.