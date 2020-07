Colpo al calzaturificio, rubate centinaia di scarpe

I dipendenti se ne sono accorti ieri 6 luglio rientrando al lavoro dopo il fine settimana. Proprio nel weekend sarebbero state rubate centinaia di paia di scarpe di marca pronte per essere consegnate da un calzaturificio di Fucecchio.

Subito allertati i carabinieri di Empoli, sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto, anche grazie all’analisi delle telecamere presenti in zona. I ladri, secondo le prime informazioni, sarebbero arrivati con due furgoni diretti al magazzino.

Per entrare hanno sfondato il vetro di una finestra e se ne sono andati con il bottino. Un colpo studiato, quindi, avvenuto forse sabato sera per essere certi di agire indisturbati.