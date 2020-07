Per San Romano, lui c’era sempre: grazie Giovanni

“Una persona dal cuore immenso“. Per questo il vuoto che oggi 7 luglio lascia Giovanni Freschi è incolmabile.

Il gruppo Fratres di San Romano “partecipa al dolore che ha colpito la famiglia per la scomparsa di Giovanni, con cui abbiamo collaborato in tantissime iniziative. È stato un punto di riferimento, una persona sempre disponibile, partecipe, capace, di compagnia, un grande amico, per tutta la comunità sanromanese.

Alle nostre feste Giovanni c’era, il primo ad arrivare e l’ultimo a andare via”. Poi Giovanni era in parrocchia, al presepe, alla Misericordia, al Carnevale e in ogni iniziativa della frazione, che ora non potrà più contare su di lui e sul suo prezioso contributo.

(Notizia in aggiornamento)