Dopo l’impatto, è finita contro il parabrezza dell’auto e poi è volata a terra. Se l’è cavata con la frattura di una tibia, una ragazza di 18 anni coinvolta in un incidente nel pomeriggio di oggi 7 luglio a San Romano di Montopoli Valdarno.

La giovane, dopo le prime cure dell’automedica e della Pubblica assistenza, è stata trasportata all’ospedale di Cisanello. In attesa di accertare l’esatta dinamica dell’incidente, sul quale indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si stava immettendo su via Calabria da via Abruzzi quando si è scontrata con la Panda guidata da un uomo che non si è accorto del motorino. Nell’urto, si è rotto il parabrezza dell’auto.