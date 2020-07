Calcinacci sulla carreggiata. Per questo, è stato chiuso un tratto di strada tra via Puglia e via Molise a San Romano, tra i comuni di Montopoli Valdarno e Castelfranco di Sotto. Sotto al cavalcavia di via Caduti dei Lagher, quello che passa sopra la ferrovia infatti, i residenti avevano segnalato dei detriti che si supponeva dovevano essere caduti proprio dalla sopraelevata.

Pezzi forse di calcestruzzo individuati anche dall’ufficio tecnico del Comune, che ha chiuso la strada e chiesto alla Provincia di Pisa, che ne ha la competenza, di intervenire. Un distacco che, evidentemente secondo i tecnici, non è strutturale, tanto da non richiedere la chiusura della strada sovrastante. Ma che, comunque, dovrà essere approfondito.

Foto 3 di 4







Intanto le transenne vietano il transito a mezzi e persone per garantirne l’incolumità.