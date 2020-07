Bottigliata al volto dopo la lite per il cane

La chiamata al 113 segnalava un ragazzo a terra che perdeva sangue. Quando la volante della Questura è arrivata in piazza delle Vettovaglie a Pisa, ci ha trovato gli operatori sanitari già impegnati nei soccorsi al ragazzo di 23 anni, residente in provincia, che aveva passato la serata nel centro storico con alcuni amici.

La vittima ha raccontato di avere ricevuto una bottigliata al volto da un ragazzo al termine di una animata discussione scaturita dagli apprezzamenti, non graditi rivolti al suo cane. Dopo l’accaduto il responsabile in compagnia di altri amici si è allontanato velocemente, lasciando a terra il 23enne, soccorso in prima istanza da alcuni conoscenti.

Sulla dinamica dell’accaduto e sulla attività di identificazione dei responsabili, sono in corso le opportune attività d’indagine ad opera dell’Ufficio Volanti della Questura di Pisa.