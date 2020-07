Malore in acqua, morto sub empolese

Un uomo di 49 anni, empolese, è morto oggi 11 luglio a largo di San Vincenzo in provincia di Livorno. Il sub era impegnato in un’immersione nel tratto di mare in cui è possibile ammirare relitti della seconda guerra mondiale e di epoca romana con un diving di Cecina.

A un certo punto, però, ha accusato un malore, tanto che un compagno di escursione lo ha aiutato a riemergere e i due sono stati aiutati a salire sulla barca d’appoggio dal personale in loco, che ha praticato le manovre di rianimazione con l’aiuto degli operatori del 118, subito allertati.

Inutili, però, i tentativi: quando la barca è approdata a San Vincenzo, il medico che lo aspettava ha potuto soltanto constatare il decesso. Nel tratto di mare dove è avvenuto il dramma è arrivata anche una motovedetta della guardia costiera partita da Portoferraio.