Cade dalla bicicletta, grave bambina di 9 anni

Tanta paura poco prima delle 10 di questa mattina a Pietrasanta. Una bambina di 9 anni residente a Pisa era in bicicletta e, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, si stava recando allo stabilimento balneare dai genitori quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è rovinata sull’asfalto della ciclopista del viale Roma.

L’incidente è avvenuto nel tratto in discesa dopo il cavalcavia sul fosso Motrone, all’altezza della discoteca Seven Appels. Subito i soccorsi allertati dalla centrale unica del 118.

I sanitari, intervenuti sul posto, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che, atterrato in zona, ha trasportato la bambina d’urgenza e in codice rosso a Firenze all’Ospedale Pediatrico Meyer per le cure del caso.