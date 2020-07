Spaventosa carambola in via Sant’Andrea a Santa Croce sull’Arno, dove poco prima delle 13 di oggi (12 luglio) un’auto è finita contro una vettura in sosta per poi ribaltaltarsi al centro della carreggiata.

L’incidente è avvenuto proprio di fronte al bar Ristoro Sant’Andrea, dove un automobilista aveva parcheggiato la propria Renault Clio per entrare all’intero del locale. Poco prima delle 13, per cause ancora da accertare, una Ford Fiesta proveniente dalla vicina rotatoria di viale Di Vittorio ha urtato contro la parte anteriore della vettura parcheggiata finendo ribaltata sulla fiancata al centro della strada. Alla guida un 35enne di Santa Croce, residente a poca distanza dal luogo dell’incidente, che ha riportato alcune ferite ma le cui condizioni non risulterebbero gravi.

Foto 3 di 3





Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Santa Croce e la polizia municipale, al quale il conducente della Fiesta ha detto di non sapere come sia potuto finire addosso all’altra vettura. L’uomo è stato trasportato dalla Misericordia all’ospedale San Giuseppe di Empoli.