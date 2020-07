Coppia di pakistani rapinata in centro a Pisa: indagano le volanti

Rapina nella nottata appena trascorsa, intorno alle 4, in piazza dei Miracoli a Pisa. Le vittime sono due ragazzi di 25 anni di origini pakistane che sono stati aggrediti da tre persone, anch’esse straniere, datesi alla fuga.

Ad avvertire dell’episodio una pattuglia dell’esercito che pattugliava la zona monumentale e che ha allertato le volanti della questura. Dal racconto dei malcapitati è emerso che mentre i due stavano passeggiando in piazza Manin, sono stati avvicinati da tre stranieri, presumibilmente nordafricani, che con la minaccia di un coltello hanno manifestato l’intenzione di rapinarli. Durante queste fasi concitate uno dei due è stato colpito da un cazzotto e da una bottigliata alla testa che procuravano alcune lesioni per le quali si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza.

Alla fine i due aggrediti hanno consegnato denaro contante per circa 700 euro e due telefonini.

Le attività di ricerca hanno permesso tuttavia nel prosieguo della nottata di individuare a ridosso della zona monumentale alcuni stranieri, di origini nordafricane, sul conto dei quali, sono state immediatamente attivate le opportune indagini, anche con l’ausilio della locale polizia scientifica. Le attenzioni del personale delle volanti in particolare ricadono su uno di loro, di origini tunisine, 25enne e già conosciuto dalle forze dell’ordine, ritenuto uno dei responsabili della rapina.

Le indagini, per le quali è già stata avvisata l’autorità giudiziaria sono ancora in corso ed al momento sono condotte dal personale dell’ufficio volanti nell’intento per determinare e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ed indentificare tutti i responsabili.