Giornata di incendi nella zona del parco Robinson, a cavallo tra il comune di Castlefranco di Sotto e quello di Santa Croce sull’Arno sulle colline delle Cerbaie. Nel pomeriggio è andata a fuoco una porzione di bosco lungo via delle Pinete. Le fiamme probabilmente partite proprio da questa parte si sono poi estese all’interno del bosco a sud est del Parco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e varie squadre di volontario, oltre all’elicottero anticentincenio. Le fiamme sarebbero divampate nel primo pomeriggio e il rogo anche se apparetemente sotto controllo non è ancora spento (16.30).

Nella mattinata anche sul versante di Castelfranco sempre nella stessa zona si era sviluppato un incendio in via Carmignano anche in questo caso si tratterebbe di un rogo di origine dolosa. E anche in questa circostanza sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e un elicottero dell’anticendio boschivo. La combustione non dovrebbe avere coinvolto in nessuno dei due casi cose o persone. Di questo evento però le autorità, compreso il sindaco di Castelfrancodi Sotto Gabriele Toti hanno dato notizia solo nel pomeriggio, quando pensavano che il problema fosse risolto.

Al momento non è possibile stimare quanto sia estesa la superficie di bosco andata a fuoco nei due incendi ma sicuramente di parla di svariati ettari.

(notizia in aggiornamento)