Incidente in acqua a Montopoli, in ospedale un 15enne

Alla fine, l’elisoccorso Pegaso non è stato necessario e il ragazzo, 15 anni, è stato portato in ospedale con l’ambulanza della Pubblica assistenza di Montopoli Valdarno.

L’incidente, intorno alle 18 di oggi 13 luglio, si è verificato in un laghetto in località Tesorino a Montopoli Valdarno.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma i soccorsi sono stati allertati per un incidente nei pressi del piccolo specchio d’acqua, uno di quelli che conoscono in pochi e frequentati solo da gente del posto per le passeggiate.

Il ragazzo era in quella zona nascosta quando si è fatto male. Sono arrivati anche i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica. Il ragazzo è stato presto stabilizzato, tanto che la chiamata al Pegaso è stata annullata e quando ha lasciato il sito con i soccorritori era cosciente e si era ripreso dallo spavento.

(Notizia in aggiornamento)