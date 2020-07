Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Santa Croce sull’Arno. Per estrarre dall’abitacolo uno dei conducenti, in via Sant’Andrea sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Dopo l’impatto con il camion, il furgone guidato dal ferito è stato scaraventato tra le case. Il camion stava procedendo dal centro di Santa Croce verso la periferia. Alla base dell’incidente potrebbe esserci un tentato sorpasso.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 15 di oggi 13 luglio. Il conducente se l’è cavata con qualche trauma.

(Notizia in aggiornamento)