Era una colonna di Massarella, Vera non c’è più

Non abitava soltanto a Massarella, Vera Boschi era un pezzo di Massarella. Della frazione di Fucecchio come della Sagra e della Contrada, per la quale andava ancora in Buca con i suoi colori ben fermi al collo e stretti al cuore.

Aveva quasi 95 anni e fino a qualche settimana fa, con la sua auto andava da ogni parte, ovunque qualcuno avesse bisogno di lei. Era così nonna Vera: un punto di riferimento, la ricordano oggi 17 luglio i suoi concittadini, di quelli che sai che saranno sempre lì.

Era nata e cresciuta a Massarella e in qualche modo, un po’ di lei, del bene che ha fatto e dei suoi sorrisi infiniti resterà sempre lì. Una donna umile, la ricordano, senza fronzoli, attaccata alle persone ma poco alle cose nel senso più buono possibile, di quello evangelico che apre il Regno dei cieli.

Vera è la mamma di Ferrero Rosati e la nonna di Marianna, quelli tra l’altro del marchio Drome, indossato da Lady Gaga e Vasco Rossi. Eccellenza del comprensorio del cuoio e anima di Massarella, che da nonna Vera hanno imparato il cuore grande: fermata la produzione per il lockdown, usarono tutto il tnt per confezionare mascherine, regalate alle associazioni del territorio.