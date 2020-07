Muore sotto al trattore a Vicopisano

Per cause e con dinamica in corso di accertamento, il trattore con il quale lavorava la sua proprietà si è ribaltato. E’ morto così un uomo di 74 anni di Vicopisano.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi 17 luglio, intorno alle 16,30. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Dopo che il trattore si è rovesciato infatti, il conducente è rimasto incastrato. L’uomo è stato estratto, ma per lui non c’era già più nulla da fare.