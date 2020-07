Stava percorrendo la via Romana lucchese da Le Vedute in direzione Fucecchio quando, per ragioni e con dinamica in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del mezzo pesante sul quale viaggiava.

Il camion è prima uscito di strada e poi si è poggiato su un fianco e nell’impatto con il suolo, l’abitacolo è stato danneggiato. Sono stati i passanti a prestare i primi soccorsi, aiutando il conducente a uscire dal finestrino.

L’incidente è successo intorno alle 8 di oggi 20 luglio. Per mettere in sicurezza la strada, sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto, mentre gli agenti della polizia municipale di Santa Croce sull’Arno si sono occupati della viabilità e delle indagini.

L’uomo, ferito solo in modo lieve, è stato trasportato all’ospedale di Empoli per gli accertamenti necessari.