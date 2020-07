Coronavirus: continuano a scendere i ricoverati, solo un nuovo caso

Un nuovo caso a Livorno, un guarito e un decesso in provincia di Firenze. Sono i numeri legati all’emergenza coronavirus registrati in Toscana tra il pomeriggio di ieri 19 e quello di oggi 20 luglio. Le persone al momento ancora malate sono 324 (-0,3 per cento rispetto a ieri), i guariti complessivi diventano 8.921, l’86 per cento dei totali.

In diminuzione il numero dei ricoverati: sono 10, due in meno rispetto a ventiquattro ore prima (meno 16,7 per cento) e nessuno anche oggi in terapia intensiva. In 314 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o perché risultano prive di sintomi (1 in più rispetto a ieri, più 0,32%).

Sono 762 (meno 5 rispetto a ieri, meno 0,7%) le persone non positive ma in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 472, Nord Ovest 241, Sud Est 49).

Delle 8.921 persone guarite dall’avvio dell’epidemia (1 in più rispetto a ieri, più 0,01%), 149 sono “clinicamente guarite” (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.772 (più 1 rispetto a ieri, più 0,01%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.