Olio usato fuori dal contenitore, 5 multe

Come si usa il contenitore per la raccolta differenziata, lo spiega un cartello posto proprio lì a fianco. Nonostante questo, però, troppe persone lasciavano l’olio in fusti e bottiglie a terra.

Per scoraggiare questa pratica, la polizia municipale di Santa Maria a Monte ha sanzionato ben 5 persone che avevano lasciato il rifiuto all’esterno del contenitore.

Nelle ultime settimane, è stata lunga l’attività d’indagine che ha portato, però, a identificare e sanzionare i responsabili dell’abbandono di fusti e bottiglie di olio al di fuori del contenitore per la raccolta di Ponticelli, nel parcheggio di fronte al supermercato.

I controlli sono costanti ma sarebbero utili anche le segnalazioni dei cittadini per scoraggiare la pratica dell’abbandono dei rifiuti come anche dei conferimenti sbagliati.