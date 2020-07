Nella scarpata a lato della strada, negli anni si era ammucchiato di tutto. I carabinieri forestali di Tavarnelle Val di Pesa con il personale della polizia municipale Valdelsa Est dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, hanno sequestrato un deposito di rifiuti anche speciali in un’area di campagna nel comune di Montespertoli.

Tra i rifiuti nella pertinenza di un’area di bosco c’erano calcinacci, piastrelle, cemento armato, asfalto, terre e rocce da scavo, vari materiali di risulta edile, frammenti di copertura in amianto, pali da vigna in cemento. Il deposito realizzato verosimilmente nel tempo, era stato parzialmente spianato al livello della strada stessa e sullo stesso era stata costruita una tettoia in legno con copertura impermeabile. L’intero deposito di rifiuti aveva dimensioni poteva contenere circa 200 metri cubi di materiale.

Foto 3 di 3





Il deposito di rifiuti e la tettoia sono stati realizzati senza titoli abilitativi, quindi la polizia giudiziaria operante ha fatto un sequestro penale preventivo di iniziativa su tutta l’area interessata. Accertamenti eseguiti hanno permesso di individuare l’autore dei reati che è stato denunciato in base al Testo Unico Ambientale per aver abbandonato e depositato sul suolo rifiuti speciali pericolosi, per avere con gli stessi rifiuti costruito un piazzale e aver realizzato sopra una tettoia con trasformazione permanente dello stato dei luoghi in assenza di titolo abilitativo e per aver realizzato tali opere su un’area assimilata a bosco e quindi tutelata dal vincolo paesaggistico, senza la necessaria autorizzazione.