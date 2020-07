In auto al sole, cane muore durante il soccorso

Un turista ha fermato gli agenti della polizia municipale di Pisa segnalando la presenza di un cane in auto che sembrava sofferente. Così la pattuglia è intervenuta in quella via in zona piazza dei Miracoli per verificare la situazione e ha trovato l’animale chiuso in auto, con il finestrino un po’ aperto.

L’animale è poi morto durante il trasferimento alla clinica veterinaria a San Piero a Grado.

Nel primo pomeriggio di ieri 20 luglio, gli agenti hanno raggiunto l’auto e trovato il cane, un bulldog, in evidente stato di sofferenza. All’arrivo degli agenti infatti, l’auto era parcheggiata al sole, con dentro il cane già in precarie condizioni di salute a causa dell’eccessivo caldo.

I proprietari, due turisti stranieri, sono arrivati di lì a poco e hanno aperto l’auto. Constatato il forte stato di malessere dell’animale, la polizia municipale ha immediatamente allertato la clinica veterinaria di San Piero a Grado e ha scortato i proprietari con il cane a bordo fino alla clinica, dove però è arrivato morto.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animale, al punto di provocarne la morte. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia del cane per accertare le reali cause del decesso e le eventuali responsabilità.